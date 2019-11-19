保羅喬治砍進關鍵三分球，加上教頭瑞弗斯挑戰成功，快艇主場1分險勝雷霆。(美聯社)

NBA聯盟本季推動新制，讓雙方教練能夠在每場比賽擁有1次挑戰權利，這項制度主要目的在於避免裁判誤判，快艇總教練瑞弗斯今天在比賽最後7.3秒成功挑戰裁判的哨音，最終快艇89比88險勝雷霆。

里歐納德此役沒有上場，快艇打的非常辛苦，最後1分03秒哈瑞爾出手命中，快艇86比83領先3分，緊接著賈林納利飆進三分球，雷霆追平比數，保羅兩罰俱中逆轉超前，本季從雷霆帶槍投靠的保羅喬治，最後25.6秒在路威廉斯的助攻下砍進三分球，快艇要回領先地位。

擁有最後一擊機會的雷霆，由賈林納利持球突破進攻，裁判吹判快艇防守球員犯規，賈林納利取得兩罰機會，倘若兩罰都命中的話，雷霆將再次超前。此時剩下7.3秒，快艇教頭瑞弗斯不滿判決，提出聯盟賦予的挑戰權利，結果挑戰成功，裁判收回判決。

雷霆抗議無效，只能重新發動攻擊，賈林納利失手，保羅喬治搶下防守籃板，亞當斯犯規，保羅兩罰1中結束比賽。

此役兩隊投籃命中率都欠佳，甚至雷霆只有37.3%，三分球27投中5，命中率低至25.9%，保羅面對老東家22分最佳，賈林納利14分。

快艇致勝功臣保羅喬治18分、7籃板、4助攻，替補悍將哈瑞爾28分、12籃板、5助攻，路威廉斯11分、9助攻。

(中時電子報)