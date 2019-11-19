許多人注重清潔衛生，對耳朵的清潔也不馬虎，不過用棉花棒清理耳朵的習慣其實很危險！多次有棉花棒出意外的新聞出現，使用需特別小心。台灣有名女大生日前用棉花棒輕耳朵時，竟「瞬間失去聽力」，她急忙奔向最近耳鼻喉科求助，好險在醫師診斷完後真相大白，這結果讓女大生覺得「好糗」！

一名女大生在網路論壇《Dcard》上發文，她表示近日因耳朵一陣發癢，決定動用棉花棒減緩搔癢感，一用卻引發一樁悲劇。待她取出棉花棒後，她感到異狀，竟「秒失聰」！她試了吞口水、捏鼻吸氣吐氣、歪頭輕拍等坊間方法都沒有效，還是完全聽不見，這嚇壞了她，急忙奔向最近診所，深怕從此就少了一耳聽力。

一名女大生在網路論壇《Dcard》上發文，她表示近日因耳朵一陣發癢，決定動用棉花棒減緩搔癢感，一用卻引發一樁悲劇。（摘自Dcard）

她表示，「路上彷彿人生跑馬燈，想的到的後果都想了」。本來做好最壞打算的女大生，在經過醫師診斷後才鬆一口氣，這結果讓她卻哭笑不得。醫生說：「妳的耳屎把耳朵堵住了」。

這讓女大生度過了一個驚險的下午，她透露，在失去聽力的30分鐘內，已經在尋找上帝為她開的另一扇窗了。對於這虛驚一場的結局，她說「耳朵還真是調皮」。

使用棉花棒真的要小心！美國耳鼻喉科學會（The American Academy of Otolaryngology），很早就不鼓勵民眾用棉花棒等工具來清潔耳朵，因為若稍有不慎，恐引起嚴重的後果，像是耳膜穿孔、耳道受傷或感染等風險。

(中時電子報)