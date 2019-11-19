國民黨總統候選人韓國瑜昨日登記後就忙著趕場，替候選人站台和到廟裡參拜，傍晚來到內湖區的「桂竹宮」替台北市第4選區（內湖、南港）立委候選人李彥秀站台。台北市議員游淑慧也陪同現場，她說「差一點被壓扁！」，被包圍在一個小舞台前，外面路上水洩不通！誰說韓流退燒？從來沒有的叫「英流」、「英粉」。

近日韓國瑜出席的造勢場，時常被綠營酸人數太少，人氣大減，韓流不再。昨日傍晚韓國瑜到內湖區的「桂竹宮」替立委候選人李彥秀站台，包含北市議員李明賢、游淑慧、吳世正和擔任韓競選總部副總幹事的周錫瑋也陪同現場，即便冒著大雨，韓粉熱情不減。現場的韓粉也非常激動韓國瑜本人能來到現場，冒著大雨就是想要拿到韓國瑜親手發放的發財金，甚至有民眾從高雄而來，整天跟著韓國瑜的行程，就是要支持他。

游淑慧昨在FB發文說，內湖桂竹宮，我差一點被壓扁！我們被包圍在一個小舞台前，外面路上水洩不通！誰說韓流退燒？只是分流到各縣市鄉鎮，而從來沒有的叫「英流」、「英粉」。

(中時電子報)