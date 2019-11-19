香港近日衝突激化以及港警包圍理工大學，情況徹底失控，不過陸政府至今並未有太大動作回應示威，專家對於香港局勢感到相當憂心，甚至認為陸將會使用更激烈的手法，只是還有最後顧慮，主要擔心港警過於激烈的鎮壓，會造成「港民更加團結一心」的風險，這樣僅會增加處理的難度。。

法智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲事務顧問高德蒙（François Godement）說，習近平本月14日出席金磚國家領導人會議時表示以香港民眾「不遵守一國兩制原則」北京可合理貫徹「香港基本法」的一切行動。出兵是最後手段，也就是當陸政府認為其正當性受威脅時，便會出手。他更說:「我相信，北京會迫使港府和港警使用更激烈的手段。這策略的風險在於，會使香港民眾團結一心。」

(中時電子報)