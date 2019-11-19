民眾黨19日正式公布全國不分區提名名單，新光大公主吳欣盈列第7，北市府顧問蔡壁如今接受專訪時透露，民眾黨3、4名是安全名單，吳自認要當選機會不大，甚至根本沒機會，不過這讓她有動力幫民眾黨打拚。

蔡壁如今接受yahoo!tv節目訪問，她表示，沒人反對第一名北市府勞動局長賴香伶，而吳欣盈滿有趣的，上周因為在討論吳所以晚了公布。

她指出，吳欣盈日前跑到市府找市長柯文哲，說明人生有重大決定，想出來選立委，但分不清楚區域和不分區，經了解是因為做長照村想推長照、為弱勢發聲，且新光有辦網路銀行，《金融法》有很多不合理法規想改。

蔡壁如還說，柯文哲和吳欣盈本來就認識，柯聽說吳要選立委還稱不要開玩笑了，講完理念後要求參加市府晨會，隔天就準時出現參加，3天後送了建議報告盼為台北市做一些事。

她指出，最後民眾黨內部認為吳的婚姻狀態也不至於是不能參選原因，後因消息走漏，吳父擔心企業會受影響，經溝通家族開了會，只有吳父反對，最後只能尊重吳欣盈決定。

不過，蔡壁如透露，民眾黨3、4名是安全名單，吳欣盈列第7的考量，是因為吳稱不一定要進安全名單，放後面沒關係，這樣就有動力幫民眾黨打拚，吳也認為要上的機會不大，根本沒有機會。

(中時 )