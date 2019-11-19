林志玲與AKIRA上周日在台南舉辦世紀婚禮，雖然低調僅席開12桌宴請親朋好友，但仍吸引不少粉絲朝聖送上祝福，至於為何林志玲最後情歸AKIRA，有網友分析三大大勝言承旭的原因，並透露林志玲「嫁對人了」。

AKIRA曾在日本節目分享歷年愛情故事，也透露三段感情都是不好結局收場，甚至自嘲太專情反而成為感情路上的缺點，不過事後他的初戀情人曾上節目，大讚AKIRA是個溫暖善良的男生，無疑是為他個人形象增添不少分數，就有網友拿他來與和林志玲情纏多年的言承旭相比，坦言AKIRA比言承旭更勇敢面對愛情，事業如日中天的他，近年進軍好萊塢更添知名度，此外AKIRA在婚禮過成多處貼心舉動，更讓網友大讚專情又體貼，值言這三點就能完全打趴舊愛言承旭。

至於與志玲姐姐情纏13年卻無緣互許終生，在微博擁有千萬粉絲的兩性專家許川，表示言承旭是「迴避依戀人格」，讓另一半感覺始終無法走進心裡，才導致跟感情破局走向分手。

(中時電子報)