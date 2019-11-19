國民黨不分區立委名單引各界砲轟，黨主席吳敦義更首當其衝，面臨空前政治危機。台北市議員李明賢盼中全會上「票數難看」的范成連等人主動退出提名，以搶救黨內聲望。范也在下午發出聲明，退出國民黨不分區立委提名。

資深中常委范成連經常現身中央黨部，這次以客屬台商身分進入不分區立委，名單版本經修正調整後，他從原本的第22名，一路挺進到第 19名。在上周六國民黨中全會行使同意權投票，排第17名的張顯耀遭黨內拉下馬後，范成連依規定可望遞補張顯耀的男性席次第17名，「與安全名單距離」愈來愈近。

范成連在聲明中表示，感謝主席吳伯雄、新竹縣長楊文科與客屬鄉親推荐，能獲提名任不分區立委候選人，是黨交付的任務，理當全力以赴爭取最後勝選，為全國客屬鄉親效勞。話鋒一轉，范成連強調因目前仍在大陸經商，恐無法兼顧立委工作，經再三考量，決定退出此次國民黨不分區立委提名。並盼鄉親同心協力，打贏2020選戰。

本報向李明賢證實范成連退出消息。李更強烈呼籲，高度爭議者如八百壯士副指揮官吳斯懷，以及連藍營同志都不認識，引發「到底是誰？」疑問，盛傳為吳敦義妻子蔡令怡「閨蜜」的救國團主任葛永光之妻車宜靜，也都該主動退出，自行放棄被提名資格。

(中時電子報)