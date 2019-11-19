高市防疫人員在澄清湖查獲上百隻病媒蚊，若疫情再擴大，不排除暫時封閉。（高市疾管處提供／柯宗緯高雄傳真）

高市防疫人員在澄清湖查獲上百隻病媒蚊，若疫情再擴大，不排除暫時封閉。（高市疾管處提供／柯宗緯高雄傳真）

高市澄清湖風景區是不少遊客必訪景點，但現在卻成為登革熱孳生溫床。高市第58例登革熱確診個案婦人，日前曾到澄清湖，市府衛生局研判為可能感染地點，近半月大動作稽查、疫調，11月4日至19日開出11張舉發單，查獲上百隻病媒蚊，將對管理單位自來水公司開鍘，未來若再現感染疫情，不排除暫時封閉澄清湖。

為避免疫情在澄清湖園區擴散，防疫團隊從4至15日連續二周採取病媒蚊密度調查等緊急防治作業，每日派遣4、5組人員分別於澄清湖中興塔、遊客服務中心後方樹林區、烤肉區等地點發現水族箱、玻璃瓶及集水井等積水物品已孳生病媒蚊，累計高達121隻可能傳播登革熱的白線斑蚊。

高市府三度邀集澄清湖權管單位台灣自來水公司派員出席防治會議，目標在最短時間內降低病媒蚊密度，減少疫情傳播風險，不料18日再度澄清湖及周邊場域複查，仍在園內查獲2處陽性孳生源，捕獲65隻成蚊，而大埤路廢棄眷舍空屋群，查獲4個陽性孳生源及捕獲15隻斑蚊，顯示自來水公司環境管理有待加強。

高市疾管處已在澄清湖風景區豎立登革熱警戒旗，提醒市民到澄清湖運動務必做好個人防蚊措施，並請自來水公司第七管理處，務必於1周內清除廢棄眷舍破損空屋室內外髒亂垃圾、積水容器及雜草，並儘速研訂破損空屋拆清除計畫，否則不排除祭出封園手段。

高市防疫人員在澄清湖查獲上百隻病媒蚊，若疫情再擴大，不排除暫時封閉。（高市疾管處提供／柯宗緯高雄傳真）

疾管處指出，目前已對水公司開出11張舉發單，並給予10天的意見陳述期，再視情節輕重依違反《傳染病防治法》，每張開罰1500元至1萬5000元。

衛生局也提醒，目前時序雖即將入冬，但南部地區氣溫普遍維持25度以上，涼爽的氣溫極為適合登革熱病媒蚊孳生，呼籲市民不可掉以輕心。再次籲請轄內公、私場所之所有人、管理人或使用人應持續主動清除所屬場域及住家室內外之積水容器或場所，每週落實「巡、倒、清、刷」，才能有效避免病媒蚊孳生，嚴防疫情流行。

(中時 )