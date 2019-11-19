蔡英文總統日前宣布「英德配」，由前行政院長賴清德擔任2020年副手，副總統陳建仁為全國競選總部主任委員。對此，有網友認為，副手要承擔蔡英文執政不利的所有缺失，「獨派為何把他們的少主派出來？」對此，則有人回文拿副總統陳建仁舉例，直言副總統是比行政院長還沒曝光度邊緣的職位，哪會承受民怨。

蔡英文日前宣布，副手為前行政院長賴清德；英德配正式成軍，角逐2020總統大選，迎戰國民黨參選人韓國瑜、前行政院長張善政的「國政配」，以及親民黨黨主席宋楚瑜和知名廣告人余湘的搭檔。

有名網友在PTT發文指出，一直搞不懂，獨派為何把賴清德派出來，當作蔡英文的副手？他認為副手就是備胎、沒有聲音的，但卻要承擔蔡英文執政不利的所有缺失。他提及，若他是獨派，要維持蔡英文繼續執政，會推賴清德做競選總幹事，到處助選，但若成副總統，民眾對蔡英文的不滿，將會反射到賴清德身上。他直言，賴清德為了一個副總統，葬送自己的政治生命。

對此，網友ruby00514則回文表示，上街到處問民眾陳建仁，大部分一定回應很無感，甚至還會有人說他是誰。他認為，副總統就是比行政院長還沒曝光度邊緣的職位，「副總統哪會承受民怨」。

不過也有網友認為「如果賴清德不接副手，2024更沒有機會吧」、「民選總統以來，沒有副總統扶正的啦」、「我認為是卡位成功 」、「什麼年代了，還在用舊思維副總統沒聲音邏輯」、「賴清德基本上不會比陳建仁活躍到哪去」。

(中時電子報)