朱立倫（中）接受媒體聯訪時強調，一切都是啟動勝選模式，團結一致爭取更多選民認同支持，不談任何敗選的事。（謝瓊雲攝）

朱立倫（中）偕立委柯呈枋（右）至鹿港鎮體驗一日蛋糕學徒，彰化縣區漁會總幹事陳諸讚（左）也到場作陪。（謝瓊雲攝）

朱立倫（中）偕立委柯呈枋（右）至鹿港鎮體驗一日蛋糕學徒。（謝瓊雲攝）

前新北市長朱立倫19日至彰化為黨籍立委候選人輔選，針對國民黨主席吳敦義說2016敗選也沒怎麼樣，暗指當年也無人負責，時任黨主席的朱立倫一派輕鬆指為自己定位為最佳助選員，全力啟動勝選模式，不談任何敗選；強調一定要有這樣的決心，相信在全黨團結之下，才能爭取選民支持，讓總統、立委都能勝選。

朱立倫表示，現在進入選舉最後50幾天，全黨上下應該要團結一致，擴大爭取更多朋友來支持我們，現在只求勝選，不談任何敗選；不管是總統、區域立委，都是要全力以赴，到全台各地爭取更多民眾支持，一切都是勝選模式。

至於國民黨不分區名單異動，吳系人馬范成連遞補上去、名次往前，卻爆出組人頭部隊的事情，朱立倫強調不曉得有此傳言，但呼籲不管名單如何，各地選情都要繼續加油。

由於上午和第三選區候選人謝衣鳳騎單車拍「一支小雨傘」MV，行銷東螺溪沿岸景致；朱立倫也笑說他和柯呈坊除了體驗一日蛋糕學徒，還有很多事情可以一起做，自己是好的助選員，而鹿港、和美都有很多美麗的、值得推驗的地方，有需要都願意配合。

朱立倫午後到鹿港小鎮和立委柯呈枋一起手作文青蛋糕、合拍文青網美照，並輕鬆吃甜點、喝下午茶，接著再到線西鄉有70年歷史的傳統手工藝「永安製鼓」體驗以腳踩牛皮鼓面「繃鼓」的製程。

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永安製鼓第三代傳人黃呈豐（右2）示範解說手工製鼓的製程與為何需要爬上去用腳踩繃鼓。（謝瓊雲攝）

永安製鼓第三代傳人黃呈豐（右2）說明手工製鼓的製程與為何需要爬上去用腳踩繃鼓。（謝瓊雲攝）

朱立倫與柯呈枋到純樸的小漁村線西鄉「永安製鼓」體驗腳踩牛皮鼓面繃鼓的傳統工藝製程，因為兩人都很高，踩踏上去後，頭幾乎頂到了平房的屋頂。（謝瓊雲攝）

(中時 )