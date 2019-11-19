香港警民衝突對峙引發外界關注，在港台生陸續返台，嘉義大學今19日針對在港台生開會研擬具體作為，希望能讓返台港生順利延續學業，其中包括返台後在嘉大就學當學期學分費及學雜費全免、入學當學年免收住宿費等，嘉大校長艾群強調，無論是香港的台灣學生、港澳生或目前正就讀於嘉大的香港學生，校方都會提供安心學習環境及就學管道，維護學生的就學權益。

嘉大對香港嚴竣的局勢十分憂心，近日也對從香港各大學陸續返回的赴港臺生表示關切，今上午艾群與校內一級主管再次針對港臺生未來就學研擬具體措施，經盤點校內可用資源後，提出13項協助措施。

目前嘉大提出的措施包括提供旁聽、隨班附讀或使用嘉大電腦設備連線回原校遠距教學；專案受理申請或轉學進入嘉大就讀：專案受理有意願至嘉大就讀學生，獲錄取者最快明年2 月1 日就能入學；嘉大姊妹學校在港外籍生亦由嘉大國際處協助轉學至該校就讀；台生返台後於嘉大就學當學期學分費及學雜費全免；轉學生可申請嘉大所有學系、所銜接就學等等。

嘉大表示，在港台生就讀嘉大可先提供校內工讀機會，另香港各大學教師與學者可至嘉大進行中、短期研究，嘉大提供研究場域，使研究不中斷，上述的措施都有專人專線提供服務。

艾群說，對於目前已在嘉大就讀的71位香港學生，校方也視學生需求，提供心理諮商持續關懷與協助。至於嘉大接受本身姊妹校在港外籍生，接納其下學期原安排到香港的交換生改來嘉大就讀，將配合教育部以外加名額分配方式，不會排擠國內學生入學權益。

(中時 )