任他說。向善-便是菩薩道」文章，引發網友熱議。(翻攝自蕭景田臉書粉絲團／吳建輝彰化傳真)

蕭景田登記日後首透心聲，在臉書發表「黑道-白道

彰化縣第4選區立委參選人蕭景田今日在臉書發表「黑道-白道,任他說。向善-便是菩薩道」文章，宣洩自參選以來屢遭對手攻擊黑道及殺警事件等心情，蕭景田表示投入選舉是為了改變社會，走向美好，不知何時選舉變成是撕裂社會的始作俑者。

昨天是第十屆立法委員選舉登記首日，彰化國民兩黨立委候選人，在各自支持者及輔選團隊陪同下聯合登記，警方調派近3百警力，到場維持秩序，以免雙方人馬擦搶走火，但雙方依然隔空開火，民進黨祕書長羅文嘉直接點名國民黨提名候選人各有黑道、吸毒及家族壟斷的背景，但遭藍營反譏民進黨選舉只剩下這招，沒有政見。

國民黨籍蕭景田自從宣布參選以來，屢遭對手攻擊黑道背景及殺警案，但蕭景田堅持不攻擊、不抹黑對手，臉書文章內也提到，何必用廉價的口水惡意將人入罪，35前的案件在他出獄後也洗心革面，鄉親也給他很多機會付出，建設家鄉，希望民進黨給予一場君子之爭。

蕭景田也曾在臉書公開過他自己的黑歷史，表示35前的刑案成為他人生的原罪，被指黑道大哥、賭場大風等，像是人生十字架班，無論如何奮鬥祂就是夢靨，人生前的前半段荒誕，過著別人口中的離經叛道，但只是為了生存湖一口飯吃，8年前立委連任失敗後，北漂到「麗禧溫泉酒店」經營溫泉飯店，也擔任農會理事長默默幫助農民，他強調這次再闖政壇，不是為了名望及權勢，只為鄉親一句：「景田，有你真好！」

(中時 )