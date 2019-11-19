縣議員右起李明哲、蔡東富、林建鴻聯合質詢高麗菜耕鋤疑雲，蔡東富要求警察局長顏旺盛（左一）蒐證調查。（周麗蘭攝）

三周來雲林縣盛傳耕鋤高麗菜有補助，迄今主辦單位還不明，縣長張麗善19日強調，不只農民、包括農會也向她陳情希望耕鋤高麗菜，但縣府真的找不到正常管道，她非常遺憾，現今政府有很多體制被嚴重破壞，無法按照正常程序作業。

縣議員李明哲、林建鴻、蔡東富19日聯合質詢指出，包括大埤鄉、麥寮鄉、東勢鎮、西螺鎮都有農民拿到耕鋤補助，查訪得知農糧署透過合作社場、中間人安排耕鋤，每分地價格從6000元到9000元都有。

林建鴻表示，菜量大衝擊價格時，搶救菜價最緊急的方式是耕鋤，前縣長去年也是這麼做，但耕鋤不能夠黑箱作業，怎麼講出事實的議員反而被抹黑。

李明哲表示，有管道的農民領得到補助，沒管道的自行耕鋤還要花錢雇耕耘機，一樣都是政府的錢卻不公開透明，難道農民要被迫要藍綠、有關係才行，縣府怎麼對被差別待遇的農民交代。

農業處長魏勝德表示，農糧署對外澄清說沒有補助耕鋤，但有農民、業者向縣府反應，縣府已正式行文查詢。日後再有類似耕鋤訊息，縣府會盡快行文農委會請他們盡速表明，目前這種方式並非正統的公務行政程序。

張麗善表示，縣議員所言她也在坊間也有聽到，連農會也向她陳情，希望高麗菜也能夠耕鋤，但她無法找到正常管道，這是她感到非常遺憾的，現在政府有很多體制已經嚴重破壞，沒有按照正常程序、正常的作業，真的非常遺憾，沒辦法完全做符合民意的事情。

張麗善說，縣議員多次質詢此事，縣府也多次向農糧署請示是否有辦理耕鋤，但他們矢口否認，她也知道正常管道沒有這回事，但到底透過什麼樣的管道才有，縣府無法得到真正的答案，坊間眾說紛紜，但縣府查證時，大家嘴巴又很緊，無法露出一些蛛絲馬跡，非常遺憾無法幫農民過剩的高麗菜做些調節。

蔡東富表示，他有三個人證可供查詢，希望縣警局介入調查。

(中時 )