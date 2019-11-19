業餘女子格鬥本周發生意外，26歲女拳手艾列塔哈(Saeideh Aletaha)在英國南安普敦的一場拳賽受傷，送醫後不治。這是一場極速拳賽系列(Fast and Furious)的比賽，艾列塔哈晚間比賽受傷，隔天送到醫院，不久去世，確定是傷重而死。

比賽官方宣稱一切安全防護沒有問題，但畢竟只能做到99.9%，總是會有意外發生。女子選手的出拳也是可以非常重的，而且綜合格鬥可以用腿，加上她們的骨骼強度不如男性，受到的傷害可能很大。

(中時電子報)