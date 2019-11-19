比賽中受傷 26歲女拳手身亡 15:312019/11/19 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 業餘女拳手Saeideh Aletaha不幸受傷身亡。（摘自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 業餘女子格鬥本周發生意外，26歲女拳手艾列塔哈(Saeideh Aletaha)在英國南安普敦的一場拳賽受傷，送醫後不治。這是一場極速拳賽系列(Fast and Furious)的比賽，艾列塔哈晚間比賽受傷，隔天送到醫院，不久去世，確定是傷重而死。 比賽官方宣稱一切安全防護沒有問題，但畢竟只能做到99.9%，總是會有意外發生。女子選手的出拳也是可以非常重的，而且綜合格鬥可以用腿，加上她們的骨骼強度不如男性，受到的傷害可能很大。 (中時電子報) #綜合格鬥 #MMA #FFS 也許您會感興趣 推薦閱讀 無辜喪命！遭港示威者砸磚 70旬清潔工已死 12:372019/11/15 國際 苗栗又見路殺 年幼公石虎遭撞不治 12:452019/11/15 社會 中國烹飪藝術比賽 高餐大穿金戴銀 17:242019/11/15 生活 全苗栗第22隻 石虎又遭路殺 04:102019/11/16 地方新聞 退休檢察長林朝松 70歲勇奪馬國羽球比賽冠軍 07:572019/11/17 社會 父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽今日頒獎 14:162019/11/16 財經 新竹縣楊文科頒 義民祭全國攝影比賽獲獎得主 14:142019/11/16 生活 父初餃子公益著色比賽捐助弱勢 鼓勵社會勇於「付出」 22:362019/11/16 生活 縣長盃國中小學生英語單字比賽採獎金制 學生參賽熱絡 17:262019/11/17 生活 南開辦英語自介比賽 培養學生口說和國際觀 22:152019/11/18 生活 體育熱門新聞 MLB》太空人偷暗號 為何對國民沒效？ - 體育 NBA》暴龍不給3人冠軍戒 林書豪穩拿 - 體育 MiLB》雙城新秀猝逝 年僅23歲 - 體育 NBA》馬刺苦吞6連敗 創8年來新低潮 - 體育 MLB》洋基這樣輸的？捕手暗號遭破解 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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