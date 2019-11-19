樊光耀（左）、劉增鍇都是吳兆南徒弟，兩人將獻藝經典段子「黃鶴樓」。吳兆南相聲劇藝社提供

樊光耀（右）、劉增鍇都是吳兆南徒弟，兩人將獻藝經典段子「黃鶴樓」。吳兆南相聲劇藝社提供

帶觀眾重溫大師經典段子。吳兆南相聲劇藝社提供

徒弟徒孫們帶觀眾重溫大師經典段子。吳兆南相聲劇藝社提供

帶觀眾重溫大師經典段子。吳兆南相聲劇藝社提供

相聲大師吳兆南去年10月中辭世，他的眾多優秀徒弟們為了紀念恩師，加上適逢「吳兆南相聲劇藝社」創團20年，包括侯冠群、郎祖筠、劉爾金、樊光耀、劉增鍇等共同演出《吳門20－師出吳名》，重現大師膾炙人口的經典段子，於11、12月展開巡迴，同時舉辦「吳兆南紀念特展」。

吳兆南、魏龍豪是相聲藝術代名詞，1999年魏龍豪與世長辭，同年，吳兆南開門收徒並成立「吳兆南相聲劇藝社」，傳承並發揚中華文化，囊括老中青之翹楚，更締造過秒殺票房佳績。此次「吳門」弟子首度到齊，除了承襲，也代表新一代相聲崛起，大師雖遠去，薪火永傳不熄。

「滿漢全席」是吳兆南代表作之一。吳兆南從藝近70載，晚年他遍訪台灣各大夜市，寫下近130道台菜名，花費數年時間編撰本土特色的「報菜名」，可惜未竟全功便與世長辭，此次由「吳兆南相聲劇藝社」團長劉增鍇續稿，集結成「新滿漢全席」段子，由劉爾金、樊光耀獻藝。

吳兆南的二弟子侯冠群僅演出台北場，將與劉爾金演繹恩師的經典段子「口吐蓮花」對口相聲；需要京劇功底的「黃鶴樓」則由樊光耀、劉增鍇獻演。紀念特展則展出大師生前說相聲的行頭及歷史文物，希望帶領觀眾們重溫大師風采。

另外，郎祖筠、姬天語、艾天意、喬天藍、達伶（施天天）不只具有相聲族譜的正式師承，更師出「同門」，將打破近200年紀錄，此次也空前同場、同台、同段演譯「巾幗八扇屏」，創下中國相聲史新里程碑。

弟子們推出首支相聲流行單曲及MV〈上台鞠躬〉，相聲大師吳兆南徒孫姬天語，以相聲藝術為歌曲主體，融合時下最IN的嘻哈、國風、電音風格，混搭京劇、數來寶及花鼓、大鍵琴等中西樂器，打造絕無僅有的流行單曲，打破中西文化隔閡，並扭轉大家對相聲刻板印象。

《吳門20－師出吳名》自11月23至24日於台灣戲曲中心、12月14日於高雄大東藝術中心、12月28日於台中市屯區藝文中心演出，購票可洽兩廳院售票系統、各大便利超商，或「吳兆南相聲劇藝社」（02）2522-2250。

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