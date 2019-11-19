兒盟今天公布「台灣兒少遭受家長言語暴力經驗調查報告」統計，發現3成3國高中生曾被家長用言語暴力管教，主因則為頂嘴與成績不好，和體罰相較，有7成的兒少認為言語暴力傷害更大，6成反應憤怒、5成不服氣、2成3甚至受到言語暴力後想傷害自己。

兒盟同步針對成人做回溯調查發現，逾7成在未成年時曾受父母言語暴力，有7成4至今無法釋懷。兒盟執行長白麗芳認為，比較國高中生版與成人回溯版的結果，發現現今家長較不常採用言語暴力，但仍有約三分之一處於言語暴力的陰影中。

據統計，家長對兒少的言語暴力中最多是比較類型，如「為什麼不能像XXX一樣乖」，其次是質疑智商或成績，如「你怎麼那麼笨」，白麗芳說，比較類型的話看似沒有暴力成分，出現頻率最高，對兒少卻是一種摒棄排斥與否定。

統計顯示，僅28.3％的兒少在接受言語暴力後會「接受並改進」，82.8％表現出包括「感到生氣、憤怒」、「不服氣」、「不認同言語暴力」等負向反應，還有22.6％兒少「想要傷害自己」、5.2％「想要傷害別人來發洩」，白麗芳指出，語語暴力對改變兒少為，更多只會產生反效果，傷害性更甚至有形的身體暴力。

白麗芳建議，家長應先穩定自己的情緒，才能確保對話好好進行，並要適時反映孩子情緒，再實行管教，且針對事件反應。

該問卷共寄發1797份問卷，回收1357有效問卷，在95％的信心水準下，誤吳不超過2.66％。

(中時 )