黑衫軍馬刺今天在客場110比117不敵獨行俠，苦吞6連敗，創下隊史8年來新低潮，西區排名僅優於鵜鶘和勇士。

鄧肯在1997年加盟馬刺之後，這支來自聖安東尼的球隊迅速變成西區強權，22年來摘下5次總冠軍，同時也寫下連續22年闖進季後賽的NBA紀錄。

然而本季馬刺與勇士都陷入谷底，勇士目前7連敗纏身，至今僅拿到2勝，馬刺開季3連勝，但好景不常，最近連續敗給塞爾提克、灰熊、灰狼、魔術、拓荒者，今日又敗在獨行俠手上，吞下6連敗。

馬刺前次6連敗得追溯到2011年3月23至4月1日，當時敗給了金塊、拓荒者、灰熊、拓荒者塞爾提克以及火箭。至於更早一次則是1997年，過去22年來只有2次嘗到6連敗苦果，如今的低潮再現，就看艾卓吉與迪羅薩如何化解了。

迪羅薩此役貢獻36分、8籃板、4助攻，艾卓吉16分、9籃板，兩人聯手依舊阻擋不了獨行俠最亮眼的超級新星東契奇，二年級生東契奇全場27投14中，交出42分、11籃板、12助攻的超級大三元成績單，搭配波爾金吉斯的18分、10籃板，兩人合力幹掉馬刺，這也是獨行俠11年來第一次碰到勝率低於五成的黑衫軍。

(中時電子報)