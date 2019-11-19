微小善頭蜱主要活動季節為四月到十月。（鄭郁蓁／攝影）

國內首度爆發遭蜱蟲叮咬而感染的「發熱伴血小板減少綜合症」SFTS確定病例，感染者為北部一名70多歲男性，近期未出國，但常至山區活動，十月底出現發燒、嘔吐等腸胃道症狀，凝血功能失常引發敗血症，目前仍在加護病房治療。疾管署一個月內將公布列為法定傳染病，要求醫師若發現須通報該傳染病。

2009年首度於中國大陸發現，並在日本、南韓都有死亡病例的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」，這次首度在三個國家外出現在台灣！全球共超過萬例，致死率約5％~15％，日本今年一月至十一月以來共累計96例，其中5例死亡。

疾管署今日公布國內首例確定病例，該名老翁10月底至山區活動後，陸續出現發燒、嘔吐症狀多次至診所就醫後出疹且意識改變，11月3日住院以為是登革熱，經防疫檢驗人員比對，最後檢驗判定為SFTS病毒陽性。目前該翁因合併綠膿桿菌菌血症及凝血功能異常，仍在加護病房隔離，其同住接觸者及就醫接觸者共68人均無不適症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，由於病毒序列與日韓的流行株相近，與中國大陸較不同，初步懷疑可是來自日韓跨境傳播的感染源，疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區，主要病媒為「長角血蜱」叮咬，在台灣，過去並沒有長角血蜱發現的紀錄，但仍有次要病媒「微小扇頭蜱」分布。

羅一鈞說，SFTS潛伏期約7至14天，一旦遭帶有病毒的蜱蟲叮咬之後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，且會引發發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形，少數人可能出現多重器官衰竭，甚至死亡，目前無特效抗病毒藥物，但透過積極的支持性療法可降低致死率。過去有20例的報告顯示，直接接觸急性期病患高病毒濃度的血液或體液也可能導致感染，但十分少見，醫護不必過度恐慌。

台大公衛學院副教授王錫杰強調，SFTS雖然是蜱媒病毒感染，但各種蜱的生態習性不同，野外活動的蜱與一般居家可見的狗蜱、貓蜱不同，民眾沒有必要聞「蜱」色變，並提醒，喜愛登山者及農夫應著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，一旦遭蜱叮咬，應以鑷子掐著拔起，因病原體多在蜱蟲腸胃，強力拔除恐讓其體液噴出導致感染嚴重。

(中時 )