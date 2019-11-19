自明年3月1日起，民眾看中醫吃中藥，包括十味敗毒湯、平肝流氣飲及太子蔘等十味較珍貴中藥材均納入健保給付，民眾不用再自費，另健保中藥每日藥費，亦由一天的35元調升至37元，預計一年增加6.29億元健保支出，以提升中醫用藥品質。

明年健保總額中醫部門總額決增編相關預算，用於提升中醫用藥品質；健保署副署長蔡淑鈴表示，中醫師公會全聯會期望能調升健保中藥每日藥費，健保署則希望在調升每日藥費的同時，中醫也能釋出民眾常需自費的珍貴中藥材納入健保給付，以減輕民眾中藥自費負擔。

經健保署與中醫師公會全聯會開會討論，決定將十味珍貴中藥材納入健保給付，蔡淑鈴指出，十味藥共至少計有74個品項。這十味藥分別是十味敗毒湯、

平肝流氣飲、香砂養胃湯、歸耆建中湯、折衝飲、膽南星、太子蔘、血竭、黑荊芥及地榆炭。其中膽南星、太子蔘、血竭、黑荊芥及地榆炭等五味，由於尚未列入現行濃縮中藥給付項目，需要修訂藥品給付規定，預計年底前送藥品共擬會議討論，若順利通過，明年3月1 日即可實施。

(中時 )