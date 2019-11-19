漢翔公司慶祝創立50年，舉辦飛機組裝與噴漆技藝競賽，副總經理何保華（左）、生產處長林献堂（右）敲鑼宣告競賽起跑。（漢翔公司提供／王文吉台中傳真）

督導漢翔生產業務的副總經理何保華，為競賽打入第一根鉚釘，吹響「造飛機」賽事號角。（漢翔公司提供／王文吉台中傳真）

「造飛機」競賽考驗參賽者的噴漆技藝，厚度須透過儀器量測是否符合均勻。（漢翔公司提供／王文吉台中傳真）

航太龍頭漢翔公司生產處前身為「空軍航發中心介壽一廠」，是台灣第一個專職飛機生產製造的單位。漢翔公司為慶祝創立50年，舉辦飛機組裝與噴漆技藝競賽，鼓勵員工熱情生產、技術精進，80名參賽者挑戰「限時、手作」新式高級教練機模型，競爭相當激烈。

督導漢翔生產業務的副總經理何保華，為競賽打入第一根鉚釘，吹響賽事號角。77位員工展現「造飛機」技術，利用鋁合金和鉚釘下腳料，挑戰手作新式高級教練機模型，噴漆厚度也須透過儀器量測是否符合均勻，最後在垂尾設計以水刀雕出「AIDC50」，別具紀念意義。

何保華表示，介壽一廠創立於1969年，1996年7月改隸經濟部，並更名為生產處；漢翔在2014年8月民營化，創造更大的產出、更高的營收，如今的生產處，已成為漢翔旗下擁有22座廠房，2200人規模的組織，我們可以驕傲地說「在台灣，除了漢翔沒有人會造飛機！」

何保華強調，飛機生產製造的工作與任務繁重，也很辛苦。近年導入「精實生產」提升競爭力，因應工業4.0及智慧製造，以機械手臂代替人工的運用及創新的生產製造技術和管理流程已具成效，各專案的生產進度超前。

漢翔指出，介壽一廠走過半世紀，奠立我國航空工業基石，在有限資源下，憑藉著肩負我國飛機製造及國防重任之使命，從失敗中學習經驗，從經驗中累積實力，分別朝「合作生產」與「研究發展」兩大主軸同時進行。

「合作生產」部分完成UH-1H直昇機及F-5E／F中正號戰鬥機之生產；「研究發展」部分，先後完成PL-1B介壽號初級教練機、T-CH-1中興號中級教練機、XC-2中型運輸機、AT-TC-3自強號高級教練機、IDF經國號戰機，計700餘架，研製與量產的豐碩成果，為國軍厚植國防戰力。

(中時 )