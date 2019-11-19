台鐵局今（19）日表示，「世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）」是一個關心廁所和公共衛生問題的非營利組織，從2001年開始舉辦世界廁所峰會暨博覽會，以為人類提供安全衛生的廁所環境，並決議以該組織成立時間（11月19日）為「世界廁所日」。為提供旅客優質如廁空間，提升公廁整體清潔環境，台鐵局也學習日本廁所文化匠人精神，專注且專業投入廁所環境維護。

台鐵局指出，日本第一廁所診斷士Amenity公司獲得日本厚生勞動省認證「廁所診斷士認定資格」，長期專研廁所相關問題，具有廁所診斷專業技術能力，其為廁所診斷問題後產出「廁所診斷書」並對廁所「舊4K」（臭氣沖天、髒污、陰暗、恐怖）提出具體建議與改善措施，以預防型清掃與科學化診斷，打造「新4K」廁所新視野觀點（經濟、教育、環境、健康），創造全新的廁所文化與舒適的如廁環境。

斯巴克集團於今年4月份與日本Amenity公司簽訂合作備忘錄，並由集團董事長林錦堂先生親自帶領技術人員赴日本Amenity公司受訓並學習科學化的廁所診斷技術，以引進日本第一廁所診斷技術觀念與技術。

台鐵局說，今日適逢「世界廁所日」，特別和斯巴克集團及Amenity公司在今日別具意義的日子，共同發表日本第一廁所診斷專業技能，宣示將對廁所環境衛生將盡已之力著力廁所清潔維護。以新左營車站為例，平均每日旅客量約為7-8萬人左右，在廁所診斷技術中Refresh（歸零作業）、TCM例行性保養對高旅客流量的廁所亦可獲得有效改善效果，將協助臺鐵局改善廁所環境。

(工商 )