國民黨總統候選人韓國瑜及副總統候選人張善政今（19）日批評，民進黨宣稱臺商回流，是欺騙治國。韓國瑜指出，從資料中可以知道民進黨完全在「欺騙」，讓人非常感慨。張善政則認為，臺商沒把資金帶回的原因，是臺商在大陸賺的錢在大陸被扣稅、帶回臺灣後還要再被課一次稅，「雙重課稅」。

張善政指出，2015年8月馬政府任內時，已經和對岸談好了「兩岸租稅協議」，就等立法院通過授權，讓海基會、海協會簽訂後生效。2015年民進黨雖然是少數黨，但議事處處阻撓，2016年民進黨過半，卻對兩岸租稅協議視而不見；在雙重課稅的情況下，臺商怎麼願意把在大陸賺的錢帶回來？

張善政說，民進黨之前說臺商會把錢帶回來投資臺灣，「這就是國王的新衣被剪破、海水退了就知道誰沒有穿褲子在游泳！」。因此，民進黨規劃了很多優惠，用國內的資金來做搭配，從臺商角度當然錢不帶回來，因為要雙重課稅，先用臺灣的資金投資，造成沒有海外回來的資金，所謂海外回來臺灣投資的錢，其實都是國內的錢。

張善政表示，我們並不是反對用臺灣的資金吸引臺商回來投資，但是在做這件事的時候，請蔡英文政府想想，政府花了多少錢吸引臺商回來投資？而我們提的學貸政策卻被斤斤計較，「要支持臺商回來投資可以，但支持年輕人發展所需要的錢比前者少很多，卻被大小眼」，張善政認為，從這兩個地方看起來，民進黨執政完全一無是處。

談到賴清德的「臺主說」，韓國瑜表示，這是另一種欺騙，民進黨口中所謂「臺灣是主權獨立的國家、名字叫中華民國」這樣的說法，在股票術語叫借殼上市，中華民國是1911年由國父孫中山所創建，再到現在的臺澎金馬。韓國瑜呼籲，賴清德院長和蔡英文總統應把國家定位講清楚，否則這又是另外一種欺騙，韓國瑜也當場對蔡英文喊話，表示總統府一直在等一個良心。

至於外界關注韓國瑜競選總部主委一職，是否將由前新北市長朱立倫接任？韓國瑜僅回應，「我們非常感謝朱市長，未來如果時機成熟，會再跟各位報告」。

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