楊丞琳將於27日推出第11張專輯《刪·拾 以後》迎接出道20周年，18日舉辦聽歌會，揭曉新專輯邀來很欣賞的歌手合作，包括徐佳瑩、魏如萱、OZI等音樂人，各自包辦詞曲、製作及和音，驚喜的是，她老公李榮浩也是此次合作對象之一，好奇怎麼沒找好友吳青峰？楊丞琳酷酷地說：「之前合作太多次，這次製作把主要目標放在驚喜。」聽歌會後，她在社群上發文：「忍了好久，終於可以公開所有的幕後功臣們了，雖說是幕後，但其實星光熠熠！我要謝謝這些音樂人，讓我完成籌備已久的－刪·拾 以後。」

《刪·拾 以後》主題緊扣30歲分水嶺，新歌〈獻醜〉講述真正遇上對的人，是可以很放心地在對方面前表現各種不堪情緒；問她會否在老公李榮浩面前「放屁」獻醜？楊丞琳大笑直呼記者的問題太生活化，隨後表示：「但他很常看到我哭，雖然大家經常會聽到我朋友說我很難流淚，但在他心中我很愛哭。」她表示因信任另一半，才會流露出最真實的自己。

新專輯中，還有她邀許哲珮創作、送給自己愛犬「Yumi」的歌曲〈泥土〉，楊丞琳則讚嘆許哲珮創作速度驚人，完全不用擔心進度。回想錄音情形，楊丞琳坦言錄音時因想起愛犬，她情緒激動落淚、多次中斷，得停錄至少半小時、恢復嗓音後才能繼續；罹患細胞瘤的Yumi明年將滿15歲，楊丞琳在聽歌會上忍淚哽咽地說：「我不知道牠能陪我多久，我一直告訴自己，要趁牠還在時為牠唱一首歌。」所幸Yumi病情目前已控制住，標靶藥的使用量也越來越少。

聊起此次與ØZI合作，楊丞琳先強調絕非因對方奪下今年的金曲獎才找他合作，她早在去年就喜歡ØZI的音樂，但因從未嘗試過R&B、HIPHOP曲風，楊丞琳最後猶豫了2個月，才決定踏出舒適圈、向ØZI邀歌，這次合作〈Love is Love〉，歌詞描述30歲以前的她，曾在愛情上委曲求全，為了配合另一半而失去自我；ØZI百分百完整地將她的感受寫出來，楊丞琳說：「這是整張專輯中，壓力最大的一首，沒想到我也可以唱得這麼性感。」

楊丞琳昨辦新專輯聽歌會。（EMI提供）

(中時 )