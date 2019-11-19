外送員車禍頻傳，卻沒享有勞健保權益，北市府19日市政會議審議通過「台北市外送平台業者管理自治條例草案」，預計本周送請北市議會審議，期望能在本會期三讀通過。

台北市長柯文哲10月14日指示市府，成立「外送員權益保護專案小組」研擬保護措施，責成副市長蔡炳坤擔任召集人，邀集勞動局、法務局、衛生局、交通局及警察局，共同研商對外送平台業者管理的相關法令，在跨機關合作下，由勞動局主責起草「台北市外送平台業者管理自治條例」，歷經草案預告程序及14日法規會審議通過。

勞動局表示，本自治條例共計16條，內容包括平台業者要為外送員強制投保傷害險、天然災害宣布停班期間應停止外送、發生職業災害應通報勞動檢查機關、相關資料紀錄應予保存備查、食品衛生管理、對新加入外送員實施教育訓練、明確揭示商品價格、取消訂單之退費機制及罰則等事項。

勞動局長賴香伶表示，北市府將採雙軌作業，同步訂定「台北市政府外送平台業者輔導要點草案」，提早規範平台業者進行外送員權益保障、食品衛生安全及消費者權益保障。

賴香伶說，雙北市從事外送服務的外送員約有3.5萬人，北市率先全國制定「台北市外送平台業者管理自治條例草案」，就是藉由拋磚引玉，北市府將主動提供其它縣市相關資訊、共同合作，希望各縣市外送平台業者及外送員在政府監督輔導下，共創三贏的共享經濟。

(中時 )