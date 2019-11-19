陳水扁臉書發文。(圖/取自臉書「陳水扁新勇哥物語」)

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中帶著象徵陳水扁的「扁娃」，在玉山之峰高舉「台灣獨立」旗幟還發文炫耀，行徑引各界議論。台北市議員李明賢指出，根據《玉山國家公園區域內禁止事項》，玉山禁止具爭議或衝突之政治性行為，呼籲內政部立刻開罰陳致中，否則就是公權力被阿扁一家看扁扁。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」發文：「阿扁登玉山，扁娃先行，讓『台灣獨立』的聲浪響徹雲霄！」附圖則是兩張陳致中帶著扁娃，在標高3952公尺的「玉山主峯」石碑旁，高舉「台灣獨立」旗幟的照片。

李明賢隨即在臉書「李明賢-阿賢之聲」發文《玉山搞政治，內政部請開罰陳致中！》指出：「兩週前，有民眾在玉山灑冥紙，玉山管理處再次宣告：『有關揮舞五星旗或架設旗幟等從事政治或破壞環境的行為，則一律禁止，可依國家公園法最高開罰3000元。』」

李明賢表示，其實早在2018年就發生政治人物攜五星旗上玉山主峯一事，內政部因而修訂《玉山國家公園區域內禁止事項》新增第17點，規定除聚落範圍外，園區內禁止足以引發社會爭議或衝突的政治行為或活動。李大聲疾呼：「陳致中帶著台獨旗上山，請內政部依照規定開罰。」

不僅如此，李明賢更痛批：「換言之，陳致中帶著台獨旗上玉山，就是公開挑戰法律、公然挑戰內政部長徐國勇！當法務部管不動阿扁、蔡清祥被阿扁看扁扁，如今陳致中有樣學樣，也來挑戰徐國勇，公權力真要被阿扁一家人看扁扁？請內政部開罰吧！不然，徐國勇就是被陳致中看扁！」

營建署發言人陳繼鳴下午回應，李明賢若有意見，可以向玉管處提出舉發，玉管處將依事實進行認定。內政部次長陳宗彥回應記者，說一切「依法辦理」。

(中時電子報)