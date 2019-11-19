身心障礙朋友搭乘公車常遇上下車高地板阻礙，甚至遇到不友善司機拒載等問題！市議員蕭隆澤、張家銨19日為弱勢族群請命，抨擊低底盤公車，看得到、坐不到。交通局長葉昭甫說，今年將首度邀請身心障礙團體擔任「市區公車評鑑神秘客」，共同參與評鑑路線調查。

台中市議會19日進行交通地政業務質詢，市議員蕭隆澤、邱素貞、張家銨關心台中市無障礙低地板公車的車輛數。蕭隆澤期望市府督促業者定期檢查公車附設斜坡板等無障礙設施，提升低地板公車服務品質。

蕭隆澤指出，他接獲民眾陳情，11月初在偏鄉路線合計等了2個多小時，分別來了2輛低底盤公車，結果2輛台低底盤公車的斜坡板都說是壞掉，豈不是太離譜了，這代表這些低底盤公車平時都沒有在檢查維修？

葉昭甫說，台中市區公車目前有1173輛低地板公車，佔市區公車車輛數75.48％，已超越全國平均值；依制定「低地板公車駕駛員服務乘坐輪椅之身心障礙者上下車標準作業原則」，規定低地板公車每日出車前，應對車輛側傾及斜坡板功能進行一級保養檢查，若有異常須立即維修。

葉昭甫強調，該局要求客運業者需聘請相關身障團體對駕駛員進行服務品質教育訓練，讓駕駛員可透過標準作業程序服務乘坐輪椅的乘客；駕駛員如未確實依規定服務乘客，該局將對客運業者進行扣款處分，以護民眾乘車權益。

(中時 )