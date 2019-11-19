彰化縣政府舉辦的「活力彰化職場好幸福-幸福企業甄選」，以「工作環境與身心健康指標」、「待遇與職涯發展指標」、「福利與獎勵指標」、「友善職場與家庭照顧指標」及「其他特色」做為計分標準，旨在鼓勵企業營造優良勞動環境，讓企業多多重視職場勞工福利、薪資、安全、幸福、友善，希望企業與員工都能雙向共同成長，以「多贏」創造幸福，更希望藉由獲獎企業提升彰化職場形象，吸引人才回流彰化貢獻專長！

「活力彰化職場好幸福-幸福企業甄選」選出34間星級幸福企業(圖/凱格蘭公關提供)

本年度選出34間星級幸福企業，在地深耕近55年的富味鄉食品股份有限公司獲選為3顆星，前董座陳文南積極推動獲選「幸福推手獎」。董事長陳昶宏表示「員工是公司重要的資產」，能夠讓員工無後顧之憂，才能放心及用心將自己投入工作中，也讓我們的客戶與合作夥伴得到員工相同的對待，可以說任何芝麻小事就是富味鄉的大事。

富味鄉前董座陳文南(右)積極推動獲選「幸福推手獎」(圖/凱格蘭公關提供)

總經理劉兆華也表示，要讓員工快樂上班，首先要提供健康、安全的工作環境，例如提供護腰供搬運作業的員工使用、噪音作業區提供防音防護具、重量較重的貨物及頻率較高的搬運作業則有自動化設備取代人力作業、高處作業平台設有防護欄杆、安全護籠等，將員工的職業病及職業災害風險降至最低，確保職場環境的安全。針對懷孕的員工視需要調整較簡易的工作，提供「孕婦專屬停車位」，產後鼓勵員工哺餵母乳設置集乳室，並與專業合格機構簽訂育兒托嬰，小孩也可以得到妥善照顧，營造友善幸福職場。

為鼓勵員工充實自我，在工作上有更好的發揮，因而擬定人性化進修制度。不論是在職進修、留職停薪進修取得更高學位，都可以向公司專案提出申請補助。此外，富味鄉制定明確調薪制度，考上證照再加薪，每年依據年度績效公開獎勵優秀員工，並提供業績獎勵、提案獎金、專案獎金…等。劉總經理進一步強調，公司將員工當成家人，環境舒適安全、福利健全，勞資溝通順暢，隨時注意員工需求，富味鄉完善的制度，也參考到員工的意見，此次獲獎開心能與同仁一同分享榮耀。

(中時 )