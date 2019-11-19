在台劇《倚天屠龍記》中飾演「金毛獅王」謝遜爆紅。(圖／翻攝自youtube)

香港資深演員陳星，因演出邵氏武打電影打開知名度，曾在台劇《倚天屠龍記》中飾演「金毛獅王」謝遜爆紅，不過1996年息影後，就鮮少得知他的消息，現傳出他9月已在雅加達逝世，享年83歲。

陳星是知名導演張徹的弟子，參演過《獨臂刀王》、《武師與鏢客》等著名武打片，和狄龍、王羽、姜大偉等大牌明星合作過，後離開張徹後，與吳思遠合作《蕩寇灘》、《餓虎狂龍》等，躍升微男主角，知名度和行情也水漲船高，在《倚天屠龍記》中的精彩演技，締造出高收視。

而陳星因外型陽剛，加上留著鬍子，被封為「香港查理士布朗臣」，不過他1996年息影後，就沒再回演藝圈，搬到加拿大定居，前幾年才搬到印尼，去年返港和友人見面，當時得知他經濟狀況不好，吳思遠趕緊聯繫香港動作特技演員公會協助。

吳思遠透露，陳星有個兒子，鋼琴彈得很好，不過2年前因癌症病逝，讓他相當難過，現妻子先後失去愛子和丈夫，悲痛不已，還生了場大病，如今只希望能幫先生在香港辦追思會，並請吳思遠幫忙，不過要等香港情勢穩定後才能舉行。

(中時電子報)