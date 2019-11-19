嘉義縣老人人口比率截至今年10月已達19.54％，老年人口比率高居全台第一位，因此，衛生福利部為強化各地對長照2.0服務的熟悉及運用，19日與嘉義縣政府在朴子醫院辦理「長照知能認證村里長授證」活動，逾百位村里長參加，衛福部長陳時中也親臨現場，期許透過在最基層服務民眾的村里長，都能將資訊散播到社區中有長照需求的家庭。

陳時中表示，4年前衛福部長照預算為50億元，近年政府越來越重視長照服務，明年預算已擴增至400億元，嘉義縣人口老化相當迅速，老人人口數為9萬8000多人，老人人口比率14％以上稱高齡社會，超過20％則為超高齡社會，因此，社會要更重視長照服務，村里長一定要發揮守望相助精神，盼藉著村里長的力量，一起推展長照服務。

今日嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、衛福部長期照顧司副司長周道君、朴子醫院院長蔡宗龍等人也陪同陳時中出席活動。蔡易餘致詞時指出，縣內許多地方屬於「不山不市」的偏鄉，醫療資源較不足，盼衛福部能針對此「偏鄉」挹注更多資源；陳時中也回應，他允諾未來會加強偏鄉的照顧，不會讓民眾失望。

嘉義縣目前已有13間日間照顧中心、12家居家服務、4間家庭托顧、82間專業服務、57間喘息服務、4家交通接送服務還有輔具及環境改善服務之外；另有小型的19個A據點、169個B據點、156個C據點、2個失智共照中心及26個失智社區服務據點。

翁章梁將「水資源」喻為「長照資源」、「田地」為「有長照需求的鄉親」，他表示，中央提供水資源相當足夠，但最大問題是「水圳」能不能通，有些縣市的硬體設備需增加；有些則人力不足，若地方政府把水圳設置完善後，還要有田地灌溉，這就要靠站在第一線的村里長發掘，協助將需要的人轉介至長照服務單位，期盼共同齊力讓長照資訊更深入社區。

(中時 )