2020年東京奧運中華隊再增1個參賽名額，今（19) 日國際自由車聯盟正式公告，我國自由車好手馮俊凱拿到男子公路賽參賽資格，這是他繼2008年北京奧運的領先計分賽後，再次獲得奧運參賽項目。

馮俊凱確定東京奧運門票到手後，目前中華東京奧運代表團已有6個競賽種類取得資格，包括射箭6席，射擊與體操各5席，游泳2席與田徑、自由車各1席，總共20席參賽名額。

今年亞錦賽公路賽馮俊凱獲得銅牌，金牌的哈薩克選手吉迪奇（Yevgeniy Gidich），確定以國家排名方式獲得資格，因此由馮俊凱遞補名額而取得奧運參賽資格。

馮俊凱能夠參加東京奧讓中華隊從1984年洛杉磯奧運以來，每屆奧運都有自由車選手參賽，馮俊凱表示，很高興中華隊在奧運自由車項目的出賽沒有間斷，這幾年他參加很多大型比賽，這次的心情還是比較平靜。

馮俊凱收到確認參賽的消息後，他說，他要好好研究這條路線，以完賽為第一目標，在賽前的準備方面，也是希望能到現場實地演練，除了完賽，也會想要嘗試突圍，但是在這種高等級、困難的單日賽，爭取曝光與順利完賽，往往只能選擇一項。

本屆男子公路賽的總長為234公里，選手們將從東京都的武蔵野の森公園出發，翻越道志みち(Doshi Road)、籠坂峠(Kagosaka pass)、富士山麓(Fuji Sanroku)/須山地區(Suyama)、三國峠(Mikuni Pass)、籠坂峠(Kagosaka pass)等多個坡段，最後進入富士國際賽車場，總爬升上看4865公尺。

(中時電子報)