陳姓男子搭飛機時，不顧座艙人員飛安宣導，竟在機上用手機直播班機起飛過程3分多鐘，案經台北地方法院審理後，陳認罪，法官依違反民用航空法「非法使用干擾飛航通訊器材罪」，判陳男罰金兩萬元，沒收犯罪工具手機。

陳男今年4月18日下午1時45分，在松山機場搭乘華信航空台北飛往澎湖的班機，陳登機後，在下午2時39分班機艙門已關閉，準備滑行起飛時，林姓座艙長廣播機上禁止乘客使用電子產品以免影響飛安，但陳置之不理，未將手機關機，持續使用個人臉書帳號進行直播。雖然當時線上觀看直播的網友，分別即時以「坐飛機不是要開飛航模式？」、「起飛降落中不能用手機」、、「關機啦，不要害人」、「要關，不然會出事」等訊息勸止，但陳都未聽從建議關機，竟在直播時旁白說「這樣開手機，被罰8萬？小錢、小錢」、「我等一下飛起來，我就下直播」，前後歷時約3分半，他的直播影片經網友下載，媒體報導後，檢警循線查辦，陳被檢方起訴。

北院審理時，陳認罪，法官認為他明知飛機關閉艙門起飛，到落地開啟艙門為止，都不能使用手機等干擾飛航的器材，仍執意開直播，違反民航法，但考量犯後已坦承犯行，因此判罰金2萬元。

(中時 )