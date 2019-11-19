衛福部疾病管制署今天公布上周腸病毒疫情，共新增2名腸病毒併發重症病例，一名為九個月女嬰，於10月25日至27日陸續出現發燒、四肢僵硬、手腳無力等症狀四度就醫，檢驗後確診為腸病毒71型及併發急性脊髓炎。2名個案經治療後，3歲女童已出院，9月大女嬰意識清楚，於一般病房住院治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增之兩例腸病毒重症個案為桃園市三歲女童及新北市九個月大女嬰。三歲女童於10月21日發燒就醫診斷為腸病毒，10月29日因高燒且伴有手腳麻痺、面癱、步態不穩等情形再度就醫，經審查確診感染克沙奇A6型且併發腦幹受影響。

至於九月大女嬰則於10月25至27日陸續出現發燒、四肢僵硬、手腳無力等症狀並四度就醫，檢驗後確診為腸病毒71型及併發急性脊髓炎。兩個案經治療後，三歲女童已出院，九月大女嬰意識清楚，但仍需觀察，於一般病房住院治療中。

羅一鈞說，據疾管署監測資料顯示，上周11月10日至16日國內腸病毒急門診就診計9971人次，較前一週1萬1409人次下降13％且低於1萬500人次的流行閾值，顯示腸病毒已脫離流行期，最快下周宣布正式脫離流行期。而今年截至目前累計59例腸病毒併發重症病例，其中1例死亡，而感染型別以腸病毒71型46例為多。

(中時 )