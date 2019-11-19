全台失聯移工的「黑戶寶寶」近年來有增無減，監委王幼玲、王美玉調查發現，目前有496名非本國籍子女協尋中，勞動部雖認為移工懷孕時適用性別工作平等法，實際上「看得到卻用不到」，造成雇主與受照顧者、移工與其子女的權益雙雙受損。監院今天糾正行政院、內政部移民署與勞動部。

監委王幼玲說，在台工作的71萬名外籍移工中，其中78％年齡介於25至44歲，屬青壯時期也是生育年齡。依雇主聘僱外國人許可及管理辦法規定，移工基本上不得攜眷居留，除非有能力扶養者。

王幼玲指出，據勞動部統計，外籍移工月薪平均2萬7788元，外籍看護工則為1萬9927元，縱外籍移工未選擇逃逸，但托育費用動輒1萬5千餘元至2萬5千餘元，遑論符合前開有能力扶養的規定，顯見移工難以兼顧工作與照顧子女。

王幼玲表示，勞動部雖說性別工作明定，外籍移工於妊娠期間，可請求改調輕易工作、夜間禁止工作、依需求申請產檢、安胎、流產等假，於生產後申請育嬰留職停薪等規範。

王幼玲直言，對女性外籍家庭看護工而言，雇主雖可於移工懷孕、生產期間，使用喘息服務，然而申請資格嚴格，又受限雇主的申請意願，加上移工待產期間欠缺人力及雇主可終止聘僱等因素，導致外籍移工只能隱忍懷孕消息或選擇逃逸，而且外籍移工懷孕無法符合勞動部保護安置處所規定，只能求助友人。

王幼玲接著說，外籍移工來台也背負巨額仲介費用，女性外籍移工懷孕選擇逃跑生育子女後，唯一管道是自首被遣返母國，因此多有違法打工或攜帶子女非法打工受傷情事，凸顯性工法「看得到卻用不到」，空有政策卻難以落實，造成本國雇主與受照顧者、外籍移工的權益雙雙受損。

監委王美玉說，根據移民署在台出生非本國籍兒童的身分認定的規範，並沒有考慮到逃逸移工不敢出面解決孩子國籍，也未考量移工與子女收容團聚權益，以及外籍移工子女需屆滿20歲未被國人收養始得由社福機構協助歸化，法規與現實脫節。

王美玉表示，孩子雖送往關愛之家，但因為沒有身分缺乏健保，看病需先賒帳，再由外界募款來協助，也沒有母子共同收容處所。

(中時 )