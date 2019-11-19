突然頭暈想吐，莫名地覺得頭很暈是中風前兆嗎？其實頭暈是生活中常見的症狀，但神經科臨床醫師鄭淳予提醒，若是頭暈之外，伴隨著新發生的頭痛、發燒、視力模糊、說話不清楚、意識不清、持續嘔吐、胸痛或呼吸困難等，就有可能是中風，或是其他嚴重的疾病，一刻也不能拖要趕快去醫院了。

早安健康報導，專看頭痛、疼痛、失眠、暈眩、失智、中風的神經科臨床醫師鄭淳予指出，頭暈的原因非常多樣，例如：偏頭痛、姿勢改變、梅尼爾氏症等。如果頭暈的同時加上持續嘔吐、手腳無力、胸痛呼吸困難等症狀，就要特別小心！像是「基底動脈血循不良」造成的頭暈，就是因為動脈硬化而供血不足，產生眩暈、複視，甚至手腳無力、吞嚥困難，此時等於是腦幹或小腦中風了，非常嚴重。

因此，鄭淳予提醒，如果暈眩症狀外，還合併以下7種症狀，就要儘早尋求醫師協助：

1.新發生的頭痛

2.發燒

3.視力模糊或看見雙影

4.說話不清楚或手腳無力

5.意識不清

6.持續嘔吐

7.胸痛或呼吸困難

(中時電子報)