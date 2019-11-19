蔡英文總統昨天造勢形容前行政院長賴清德跟他搭檔，是在「最黑暗時刻」團結守護台灣，這句話聽起來像是民進黨千篇一律的選舉語言，但一旦想起，現在是民進黨執政，當家的正是蔡英文本人時，不由得就令人怒從中來。

為何妳的任期最後一年成了「最黑暗的時刻」，這是誰搞出來的？把國家治理成「最黑暗的時刻」，蔡英文怎麼好意思？如果民進黨好好拚經濟，關注民生，兩岸關係落實她口中的「維持現狀」，國家何以淪落成「最黑暗時刻」，這難道是在反諷自己？

想當然爾，民進黨想塑造的邏輯當然是先把對手抹紅成中共同路人，再大肆渲染香港反送中事件，藉此連結起兩者的關係，導向「支持國民黨等於支持中國共產黨侵台」，塑造香港的前車之鑑，把抹紅的對手當成中共代理人在打，藉此在選舉勝出，這是民進黨一貫的手法。

可笑的是，這一切都建立在民進黨想要打造的想像力當中，香港正在發生的抗爭事件中，不斷發生港警與民眾的衝突，這些事情都沒發生在台灣，矛頭也沒轉移到台灣，但民進黨卻硬是要把這些事情全部連結再一起，創造「香港結束就輪到台灣」的幻覺。

而高雄市長韓國瑜為了拚外銷去香港，進了中聯辦這件事又一再被綠營拿來炒作，把這當作韓國瑜賣台的鐵證，但事實是什麼民進黨卻從來沒想聽，只是一味抹紅；韓國瑜都說了支持香港真普選了，綠營覺醒青年還是覺得蔡英文做的事最香，明明香港民運人士黃之鋒來台時，民進黨高層紛紛走避，連個《難民法》都不敢保證，蔡英文對香港真的有什麼特別貢獻嗎？

說到底，民進黨所操控的「覺醒青年」，已經變成「盲目青年」，蔡英文明明沒做什麼好像也覺得她幹了什麼彰顯國家主權的大事一樣，即便她讓我們邦交國掉了6國也好像不算什麼；反觀韓國瑜不管講了什麼，這群「盲目青年」總是能想像出一堆陰謀論，想著這是某種「糖衣毒藥」。民進黨執政3年多，沒什麼了不起的政績，除了用國家機器打擊政壇對手外，看不出有什麼建樹，選舉到了再喊「國家最黑暗時刻」恐嚇人民，也不想想是誰把國家弄成這麼「黑暗」？

(中時 )