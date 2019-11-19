蔡英文總統今天下午與前行政院長賴清德赴中選會登記成為民進黨正副總統候選人， 蔡英文表示，政績就是人民檢驗她最好的依據。「請大家再多給我四年，我會繼續拚，繼續為台灣的未來奮鬥」。

蔡英文今天下午在社群和臉書直播她和賴清德前往中選會登記的情況， 蔡英文在貼文中親自跟民眾報告關於選戰的進度，強調她「現在將要和我的副總統候選人賴清德，一起前往中選會登記成為正副總統候選人」。

蔡英文表示，她是爭取連任的總統，政績就是人民檢驗我最好的依據。四年來，台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全，「我們說到做到，並且還繼續在做、想做更多。」

在這個登記的日子，她也要告訴所有台灣人民，「請大家再多給我四年，我會繼續拚，繼續為台灣的未來奮鬥。這條路上，我需要你的加入，請你加入我的直播，為我們打氣」。

蔡英文同時在互動群組中要求支持者為她加油打氣，並 強調，2020英德勝利，贏得勝利！「如果你要幫我們打氣，請你傳訊息給我。謝謝大家！」

(工商 )