國民黨總統參選人韓國瑜昨前往中選會登記參選，維安也改由國安局即刻接手，原本負責的隨扈需歸建回原單位，韓與隨扈擁抱道別的畫面感動許多網友。對此，自由作家洛杉基表示，這就是韓國瑜跟蔡英文最大的不同，「一個有溫度，一個冷血」。

韓國瑜與張善政昨完成登記後，維安工作改由國安局接手，原先高雄市警局的隨扈列隊向韓國瑜道別，韓也一一向他們擁抱，並鞠躬敬禮。韓國瑜昨晚有感而發的在臉書指出，他順利完成2020年總統參選登記，同時正式由特勤中心接手維安工作，也是與原本負責的隨扈道別的日子。他說這一年來南征北討，雖然路途崎嶇顛簸，但不曾聽見抱怨，兢兢業業、盡忠職守、任勞任怨，默默醞釀出一種濃烈到化不開的革命情感，我知道離別不是散場，而是邁入下一個階段，爾後各自回到原崗位上，而他征赴沙場，替中華民國的興亡盛衰奮鬥。韓國瑜更表示「沒有你們就沒有今天平安的國瑜」。

對此，洛杉基在臉書表示，這就是韓國瑜跟蔡英文最大的不同，「一個有溫度，一個冷血」。

網友也紛紛表示「國家需要一個有溫度的總統」、「真性情！真心相隨！人格特質隱藏不了！就是親民！猶如鄰居般隨和！大家要的人！」、「感動」。

(中時電子報)