白沙屯平交道周邊路幅狹窄，原先設計採喇叭口，導致車流量大時雙向會車困難。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯平交道周邊路幅狹窄，原先設計採喇叭口，導致車流量大時雙向會車困難。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯平安道鄰近知名廟宇拱天宮，參香人潮、車流眾多，因原先設計不敷使用，導致雙向車流常於平交道互相對峙，人車爭道險象環生，立委陳超明19日邀集台灣鐵路管理局會勘，決議將平交道2側入口處分別拓寬1至1.5米，疏通進出車輛與行人。

立委陳超明19日邀集台灣鐵路管理局等單位會勘，會後達成共識，將進行白沙屯平交道拓寬工程。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

從拱天宮牌樓進出，白沙屯平交道為香客的必經之路，但礙於周邊道路狹窄，平交道原先設計為倒喇叭口，每逢假日人車眾多，雙向車流常會車困難，卡在交流道對峙，一旁還有行人穿梭，場面險象環生，文史工作者駱調彬等地方人士頻陳情，希望改善平交道設計及連接道路的落差。

台鐵局副局長徐仁財由立委陳超明、拱天宮主委洪文華、駱調彬等地方人士陪同，率工務、運務等相關單位1級主管履勘，會後達成共識，因應2020年白沙屯媽祖文化祭進香活動，平交道拓寬工程預計於明農曆年前完成，擴大通行路幅。

台鐵局指出，平交道東側北端圍欄將後撤1.5米、南側圍欄後撤1米；平交道西邊南端圍欄也將後撤1米，擴大平交道匝道口通行路幅，疏通進出人車。另外，立委陳超明國會辦公室建請台鐵局研議增加周五、六、日、一，白沙屯車站對號列車停靠班次，提升通霄無形文化資產所在地之大眾運輸效益。

(中時 )