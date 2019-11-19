台中市大和獅子會冬日送暖愛，捐贈救災勤務車向救災英雄致敬！(台中市大和獅子會提供／陳世宗台中傳真)

台中市大和獅子會致力於社會公益，捐贈台中市義勇消防隊迅雷分隊救災勤務車1部，發揮團結力量傳遞關愛溫暖到社會的每處角落。會長陳明發邀集聯合52個300 C 1區各獅子會齊力捐贈，由國際獅子會300C1區總監謝文卿、大和獅子會會長陳明發代表致贈，企盼提供消防英雄們高效能的協勤救災車輛，為市民的身家安全盡一份心力，也讓寒冬來臨之際一股溫暖熱情竄流。

台中市義勇消防總隊迅雷分隊現有救災勤務車為約貳拾年的老舊車輛，這期間該車參與過72水災、納莉風災、后豐斷橋搶救、88風災、臺南震災、花蓮震災及各重大火災及車禍……等緊急救助，出勤次數達1,800餘次，救助救護人命900餘人；但也因經常於災害搶救勤務中發揮捐贈者的大愛，迄今受限於車輛老舊無法發揮最大之救災效能，且危及救難人員本身之安全。

陳明發會長在接獲迅雷分隊缺乏勤務車購置經費之消息後，深知提升救災設備刻不容緩，立即發起籌募「救災勤務車汰換」計畫，所謂「工欲善其事，必先利其器」，為期使災害發生時能快速投入人力與器材，保障民眾的身家安全，身為獅子家庭的一員，當竭力為社會盡一點棉薄之力。

陳明發表示，雖圓滿促成本次捐贈救災勤務車計劃，但期望勤務車能夠備而不用，祈求社會大眾平安順遂、無災無害一切平安喜樂。特此感謝國際獅子會300-C1區謝文卿總監及區內分會多達五十友會共襄盛舉，協助辦理此項社服，並感謝大和屋國際美食館提供典禮場地，使捐贈典禮儀式圓滿成功。

陳明發強調，最要感謝的是我大和獅子會前會長、獅友、寶眷鼎力協助、出錢出力，共同完成這項非常有意義的社服，感謝大家一起給予社會向上提升的正能量。

(中時 )