苗栗縣政府執行石虎族群調查計畫，目前已放置120個監測照相機，預計明年2、3月可望取得初步報告，19日議員余文忠、陳光軒、韓茂賢、陳品安等人關心石虎、動物保護自治條例。

苗栗縣議會今年通過2年各500萬元縣內石虎族群數量與分布調查案，19日余文忠關心調查進度，並盼資訊能上網公開，他說，若無涉及隱私或機密，應開放讓民眾或企業有資料參考。陳錦俊表示，目前石虎調查已完成近120個監視器架設，預估明年2到3月會有初步成果，並在明年下半年曾設至約200台監視設備，兩年完成調查研究。

至於資訊公開需與廠商及林務局協商，盡量將可知資料放在網路上。而今年第2次會期，國民黨團另提石虎保育自治條例，議員陳光軒指出，該案專家學者為對石虎有研究的公務員與大學相關科系任教者，定義太過狹隘，應將相關領域任職者也納入其中，擴大範疇。

提案者韓茂賢則說，環評會議中常見聲稱對石虎有研究的民眾大呼小叫，因此嚴謹界定專家學者規範，讓有研究、有身分且講話可以負責的人發表評論。他也強調，議會無權力限制土地開發使用，應由中央制定石虎棲地規範，若為議會制定無疑侵害縣民、自綁手腳。

陳品安也力促縣府盡快擬定動物保護自治條例，她說，除石虎外，也將全力支持動物保護自治條例，以協助苗栗縣動物保護防疫所執行相關業務。陳錦俊回應，目前送進縣府法規審議小組，完畢後通過縣務會議再提議會，將於下次大會中提出。

(中時 )