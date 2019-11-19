儘管消息不斷傳出，華府與北京在貿易談判的關鍵議題上，至今仍是南轅北轍，缺乏共識。雙方近日達成「第一階段」協議的樂觀情緒，似乎正逐漸煙消雲散。

不過，全球債券龍頭PIMCO品浩常務董事與行政辦公室副董事長司徒紹基（John Studzinski）卻認為，雙方會設法在12月初解決某些問題，並在耶誕節前簽署協議。

(中時電子報)