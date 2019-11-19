專家：美中耶誕節前簽首階段貿易協定 15:582019/11/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管消息不斷傳出，華府與北京在貿易談判的關鍵議題上，至今仍是南轅北轍，缺乏共識。雙方近日達成「第一階段」協議的樂觀情緒，似乎正逐漸煙消雲散。 不過，全球債券龍頭PIMCO品浩常務董事與行政辦公室副董事長司徒紹基（John Studzinski）卻認為，雙方會設法在12月初解決某些問題，並在耶誕節前簽署協議。 (中時電子報) #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－人民幣支付系統的能與不能 04:092019/11/15 產業特刊 專家傳真－台灣的缺電和空污 04:092019/11/15 產業特刊 台商跨境財富傳承 專家獻策 04:092019/11/15 金融．稅務 都說吃魚好 專家示警這5種魚別買！ 09:282019/11/15 生活 白宮經濟顧問：美國接近與大陸達成貿易協定 10:162019/11/15 兩岸 庫德洛：中美貿易談判接近達成首階段協議 10:312019/11/15 財經 路透：陸續購美農產品 盡管貿易協定仍存不確定性 09:272019/11/16 兩岸 中美高層再通話 形勢仍未明 04:102019/11/18 全球財經 中企處邀專家 分享南向致勝關鍵 04:102019/11/18 投資理財 《食祭》2019的感恩節＆耶誕節10種節慶餐點精選 11:502019/11/19 名家講 國際熱門新聞 比汽油彈可怕！港3大學化學品遭竊 這2樣最致命 - 國際 香港示威延燒 陸不敢動作的最後顧慮... - 國際 醫護與記者也拘捕？港警直指這關鍵 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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