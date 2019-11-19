台生受困香港理大 陸委會證實：已遭港警逮捕 15:592019/11/19 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為港警19日逮捕一名在理大的示威者。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中爭議越演越烈，香港工大學示威者18日至今遭警方圍困，勇武派示威者面臨困境；外傳有台籍女高中生受困在其中，而陸委會在今日證實，該學生已遭港警逮捕，目前確認人在香港葵涌警署。 根據聯合新聞網報導，台籍戴姓女高中生前2天傳出受困在香港理工大學，陸委會表示，香港辦事處已在第一時間與該生取得聯繫，後來因為戴女的手機遺失，而一度斷了聯繫。 而昨日深夜駐處再獲戴同學親自報平安，並於今晨離開香港理大，目前人在香港葵涌警署，陸委會駐香港辦事處陪同戴母與律師，於下午親赴警署處理。 (中時電子報) #香港 #陸委會 #警署 #女高 #台籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 港官員遇襲 陸外交部要求英方徹查 19:092019/11/15 兩岸 已到最危急之際 港將全面平亂 04:102019/11/18 焦點新聞 人民日報刊評論員文章 暗示不會再拖 04:102019/11/18 焦點新聞 陸教育惠台 台籍師生最有感 04:102019/11/18 焦點新聞 惠台26條 台師西進政策更完整 04:102019/11/18 焦點新聞 政院證實：公視特約導演鄧卓儒在紅磡分區警署 21:152019/11/18 政治 香港理大成圍城 台籍女高中生受困校內 22:012019/11/18 兩岸 台籍陸社助訴願 30人全遭駁回 04:102019/11/19 話題觀察 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 09:112019/11/19 兩岸 兩岸熱門新聞 台生受困香港理大 陸委會證實：已遭港警逮捕 - 兩岸 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 港理大示威者3度突圍失敗 家長向警方跪求放人 - 兩岸 逾300人自願離開理大 當中多人未滿18歲 - 兩岸 18歲以下學生不拘捕 百名學生離開理大 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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