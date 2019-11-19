香港反送中爭議越演越烈，香港工大學示威者18日至今遭警方圍困，勇武派示威者面臨困境；外傳有台籍女高中生受困在其中，而陸委會在今日證實，該學生已遭港警逮捕，目前確認人在香港葵涌警署。

根據聯合新聞網報導，台籍戴姓女高中生前2天傳出受困在香港理工大學，陸委會表示，香港辦事處已在第一時間與該生取得聯繫，後來因為戴女的手機遺失，而一度斷了聯繫。

而昨日深夜駐處再獲戴同學親自報平安，並於今晨離開香港理大，目前人在香港葵涌警署，陸委會駐香港辦事處陪同戴母與律師，於下午親赴警署處理。

(中時電子報)