民進黨副總統參選人賴清德日前至基隆，英德配有譜讓陳對參選立委陷入長考。（許家寧攝）

基隆立委選戰藍綠PK激烈，揚言「參選到底！」的民進黨創黨元老、前議員陳志成仍遲遲沒動靜，據悉，總統蔡英文後天將親赴基隆陪同立委蔡適應登記，不放棄對陳溫情喊話，加上「英德配」成功整合，讓初選力挺賴清德的他轉趨低調，對參選陷入長考。

基隆立委昨登記首日，無黨籍張耿輝、國會政黨聯盟楊石城及國民黨宋瑋莉，3名議員先後完成登記，原本放話披上台灣維新黨的陳志成，自從日前賴清德回到故鄉基隆合唱《再出發》，陳態度從強硬轉趨低調，迄今「僅領表、未參選」，讓綠營整合現曙光。

陳志成為5屆資深議員，且為民進黨創黨發起人之一，去年因黨內提名失策，以52票些微之差中箭落馬，3月時賴清德宣布角逐黨內總統初選，陳志成立即成立「基隆清德之友會」力挺，上月更被台灣維新黨提名，披掛挑戰現任立委蔡適應。

面對宋瑋莉來勢洶洶，綠營分裂讓蔡連任蒙上陰影，黨主席卓榮泰先急赴基隆喊話「珍惜民進黨大家庭的每一個成員」，不放棄整合希望；總統蔡英文、市長林右昌也預計21日陪同蔡適應走到選委會登記，然後再到慶濟宮、百福宮參拜，盼泛綠大團結共同贏得勝選。

致電陳志成表示「再看看」，坦言對登記參選還在考慮。至於黨內人士指出，陳志成現仍保有黨籍，也沒有申請退黨，應該對一起奮鬥30幾年的民進黨還有深厚情感，黨內也不放棄繼續溝通，相信陳會從大局思考，做出對台灣最有利的決定。

(中時 )