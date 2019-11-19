林志玲與AKIRA上周在台南舉辦世紀婚禮，可以說是搶盡媒體版面，幾乎每一則新聞都與志玲姐姐有關，對此情慾作家艾姬也列出相關最莫名新聞前三名，期中冠軍新聞讓她大嘆：「可以放過言承旭了嗎」？

林志玲舉辦世紀婚禮，吸引民眾到場朝聖。（圖／中時資料照）

情慾作家艾姬表示林志玲結婚相關新聞，最莫名新聞第三名是《王力宏老婆搶新娘鋒頭穿得沒禮貌？！》，她表示李靚蕾當天穿著露肩又炸胸，搶過林志玲鋒頭，但又不是穿短褲夾腳拖，至於有無禮貌取決主人介不介意，不是看酸民嘴臭不臭，第二名則是《苦苓大哥說世界上沒有真愛》，艾姬坦言苦苓說得不是沒道理，但戳破童話故事此舉動，就跟和小孩說沒有聖誕老公公一樣不討喜，建議苦苓若不想被罵，不如自嘲：「世界上有沒有真愛我不知道，但我的世界肯定從來沒遇過」。

情癒撩慾系作家艾姬臉書全文。（圖／我是艾姬-情癒撩慾系作家臉書）

至於冠軍新聞則是與舊愛言承旭扯上關係，標題則是《志玲姊姊大婚，言承旭神隱一日還發脾氣》，對此艾姬似乎無言以對，僅表示：「可以放過言承旭了嗎」？認為媒體似乎可以不用再對兩人關係大作文章，可以就此劃下句點。

(中時電子報)