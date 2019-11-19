天母商圈競爭激烈，知名連鎖企業「伯朗咖啡」也不敵？天母僅存的最後一間伯朗咖啡「天母二店」近日在門口出貼出「租約到期，停止營業」的訊息，表示將在今年12月31日結束營業。據了解，2013年才開幕的天母二店在短短6年就撤店原因並不單純只是租約到期，有員工爆料「根本沒賺錢」。

號稱北市天龍國中的「天龍城」的晶華地區天母，，完善的生活機能，除了居住了許多有錢人家外，更吸引不同的店家紛紛搶吃天母這塊大餅。（圖為天母市集／摘自天母商圈臉書）

據《udn》報導指出，號稱北市天龍國中的「天龍城」的晶華地區天母，，完善的生活機能，除了居住了許多有錢人家外，更吸引不同的店家紛紛搶吃天母這塊大餅。據了解，在天母全盛時期，伯朗咖啡一次展了3間店，不過好景不常，伯朗咖啡先是收掉了天母店，2016年又再收調忠誠店，如今天母二店也將在19年底黯然退出天母。

伯朗咖啡表示，天母二店因租約到期，今年底將撤出天母商圈，未來可能再尋找心地點展店，仍會評估是否要再度重回天母。天母二店位於在天母豪宅區林立的中山北路七段，獨棟的外觀家上室內典雅的裝潢，卻仍舊門可羅雀，平日客戶並不多，樓層內用餐空間座位空蕩蕩。

真的因為租約到期所以退出天母？有員工私下透露，關鍵撤店原因是「賺不到錢」。他表示，「租約應該還沒到期，因為總公司10月底開會時才臨時公布年底結束營業，會決定收起來全是因為這間店根本不賺錢。」員工解釋，天母二店業績不穩定，業績時而達標，時不達標，一年下來「根本沒賺」。

另外，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，天母二店營業面積佔百坪大，租金行情約15萬元，可能是近年天母商圈轉型特色店大放異彩，競爭相當激烈，天母又少有過路客蒞臨，恐迫使業者轉往他處發展。

(中時電子報)