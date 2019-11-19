台北市議員李賢明在臉書PO文，指《玉山搞政治，內政部請開罰陳致中！》因為高雄市議員陳致中在玉山主峰秀出與台獨旗的合照。營建署發言人陳繼鳴下午表示，李明賢若有意見，可以向玉管處提出舉發，玉管處將依事實進行認定。內政部次長陳宗彥回應記者，說一切「依法辦理」。

李明賢在臉書表示，兩週前，有民眾在玉山灑冥紙，玉山管理處再次宣告：《有關揮舞五星旗或架設旗幟等從事政治或破壞環境的行為，則一律禁止，可依國家公園法最高開罰3000元。》

他指出，早在2018年就發生政治人物攜五星旗上玉山主峰一事，內政部因而修訂「玉山國家公園區域內禁止事項」新增第17點，規定除聚落範圍外，園區內禁止足以引發社會爭議或衝突的政治行為或活動，因此，當陳致中帶著台獨旗上山，請內政部依照規定開罰。

李明賢認為，陳致中帶著台獨旗上玉山，就是公開挑戰法律、公然挑戰內政部長徐國勇！當法務部管不動阿扁、蔡清祥被阿扁看扁扁，如今陳致中有樣學樣，也來挑戰徐國勇，公權力真要被阿扁一家人看扁扁？

請內政部開罰吧！不然，徐國勇就是被陳致中看扁！

陳繼鳴則說，這件事情認定的原則很簡單，主要是看有沒有影響其他使 用人，如果是把標幟插在地上，影響其他人使用，可能會涉及違法，但開罰前還是會進行勸導，若不聽才開罰。

陳繼鳴並說，如果民眾登玉山主峰，爬得半死，拿出自己攜帶的旗幟比個 Ya!想要當作紀念，不管是哪個國家的旗幟，只要不影響觀感，政府也不會做過多的處理，畢竟這是言論自由的一部分。

對於李明賢在臉書PO文，陳繼鳴說，如果市議員有意見，可以向玉管處進行舉發，玉管處會依事實認定處理。內政部次長陳宗彥則說，一切依法辦理。

(中時 )