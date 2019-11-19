嘉義地檢署19日舉辦選舉查察分區座談會，邀集相關單位開會，了解目前各地賄選、賭盤等狀況。（呂妍庭攝）

距明年總統、立委投票只剩50多天，為加強查緝力道，嘉義地檢署19日舉辦選舉查察分區座談會，邀集相關單位開會，了解目前各地賄選、賭盤等狀況，法務部部長蔡清祥到場參加，強調將嚴查境外勢力、假消息和賭盤介入選舉，也呼籲民眾睜大眼睛，不要讓金錢、暴力、假訊息、境外資金以及各種變相賄選方式影響選舉結果。

嘉義地檢署為因應2020年總統、副總統及立法委員選舉，今下午舉辦訴訟轄區檢、警、調、移民、政風機關「109年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉查察分區座談會」，蔡清祥率最高檢察署檢察總長江惠民等首長與會，蔡清祥說，目前他全台各縣市走透透辦分區座談，希望聽取基層聲音，必要時由中央提供協助，讓查察賄選能順利進行。

針對近來坊間盛傳已有境外勢力介入選舉，蔡清祥說，去年9合1就有境外勢力和資金介入的狀況，當時也有分案偵辦，這次已提前因應檢討，目前各地都有境外勢力、資金和賭盤的情諮，因各地情況不同，會因地制宜來查辦。

至於日前曾被批評檢調查賄選只抓小蝦米，蔡清祥除再次肯定嘉義地檢署查賄成績全國第一，也說不管是小蝦米或大鯨魚，都要全力查察，並重申境外勢力、賭盤、假訊息將是查辦的重點，期望藉由公正執法、賄選情資多方蒐集、積極嚴密的偵辦作為，搭配有效查賄及暴力防制，強力打擊賄選，淨化選風。

(中時 )