台中市大甲風景特定區遊客人數最近幾年大幅衰退，市議員李榮鴻在市議會交通地政觀光業務質詢時，拿出審計部台中市審計處107年台中市地方總決算審核報告指出，103年大甲風景區遊客人數有167萬5千多人；但前市長林佳龍執政4年到107年底，竟然只剩下44萬6千多人，觀光客減少幅度高達74％，簡直可用雪崩式下滑來形容。

市議員李榮鴻指出，林佳龍過去根本不關心大甲地區的觀光，也欠缺妥善觀光建設規劃，花錢蓋了一個號稱世界級的露營區，結果今年到目前為止只有6-7次的露營登記；大甲雕塑公園整建也只把雕塑品移動位置，雕塑設施並沒有增加，這種亂花錢的錯誤政策比貪汙更嚴重。

觀光旅遊局長林筱淇說，大甲風景區從104年開始遊客人次確實有逐年大幅減少的趨勢，這可能和設施老化及觀光活動不足有關。市長盧秀燕上任後市府針對大甲鐵砧山風景區加強活動宣傳，並且努力改善硬體設施。李榮鴻則建議鐵砧山風景區應該要重新規劃，該徵收的土地要盡快徵收。

針對市府停辦中台灣好玩卡，李榮鴻說，這是前市長林佳龍任內配合交通部推廣的，但民眾反應不佳、興趣缺缺；好的政策當然要延續，但不好的政策應該改革，不能盲目的推。

(中時 )