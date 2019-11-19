台中市傳出3歲童疑遭受虐死亡，男童遺體19日在男童媽媽陪著，由醫院移往殯儀館。（黃國峰攝）

台中市傳出3歲王姓男童疑遭虐致死案！男童17日晚間8時許由父母送醫，經急救後宣告不治，醫院發現男童全身都是瘀青及疑似燒燙傷、顱部也出現異常傷勢，新、舊傷痕均有，疑遭受虐而通報警方調查，警方報請檢察官偵辦，檢方訊後，諭令母親以5萬元交保，父親因與男童部分傷勢有關，涉傷害致死、凌虐致死及妨害自由等罪，並有串證之虞，向法院申請羈押禁見獲准。

據了解，3歲王姓男童17日晚間8時由父母送進台中醫院，送醫時已沒有呼吸心跳，經醫護人員緊急救治，在晚間9時許宣告不治。

中市傳出3歲男童疑遭施虐致死案，台中檢方以父親涉傷害致死、凌虐致死及妨害自由等罪，並有串證之虞、向法院聲請羈押禁見獲准。（陳淑芬攝）

王母向醫護人員表示、男童在吃完火龍果及芭樂等水果後，疑似噎到才緊急就醫，但是醫療人員發現，男童身上布滿新舊的瘀青及燒燙傷等傷勢，且頭蓋骨竟有凹陷狀況，顱內有出血情形，疑遭施虐而向警方通報，警方報請檢察官偵辦，男童遺體今天凌晨移送殯儀館。

3歲男童從母姓，父親邱男是裝潢工人，沒有固定收入；母親王女在家照顧3個孩子，家防中心自2015年開始介入輔導關懷，家訪後發現男童全家在中區租屋，家庭經濟不穩，而被列案為低收入戶家庭，經查4年來沒有家暴紀錄。

台中檢方調查後發現，男童全身都是新、舊傷痕，包括有疑似燒燙傷及瘀青，且頭部有異常傷勢，造成原因必須等進一步解剖後才能釐清。

據了解，男童父母對傷勢造成原因各有說法，但是，父親坦承小孩不乖，他基於管教部分傷勢與他有關。檢方以男童父親涉傷害致死、凌虐致死及妨害自由等罪，並有串證之虞、向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )