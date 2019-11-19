大陸突然宣布今明（19、20）兩日部分大陸往來香港列車臨時停運。路透報導，中國鐵路武漢局集團發佈臨時停運公告稱，11月19日北京西開Z97次運行至廣州東終止，11月20日香港紅磡開Z98次改為廣州東始發，同時廣州東－香港紅磡Z97次停運、香港紅磡－廣州東Z98次停運。

中國鐵路12306官網並刊登廣州局關於部分旅客列車臨時停運的公告稱，11月19日，廣州東開出的多班列車臨時停運。另外，11月19日，香港紅磡開出的多班旅客列車臨時停運。

香港特首林鄭月娥19日表示，過去一周有激進民眾發起抗爭行動，全港出現大規模堵路，嚴重破壞社會秩序，部分大學所在地區更成為「戰場」，過去數日「暴徒」集中於紅磡香港理工大學，而政府向警隊傳達其中一個重要原則是必須和平解決事件。她並指，有信心香港警隊能處理本地示威事件。

人民日報海外版週二「望海樓」專欄繼續刊登評論員文章稱，香港要儘快止血，必須拿出行之有效的手段。當此危局，香港政府和立法、司法機關必須擔起共同責任，通過堅決有力舉措，儘快止暴制亂。

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